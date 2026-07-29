Un uomo di 42 anni è morto domenica 19 luglio in un cortile di via Svevo al Pilastro mentre era ammanettato. Le autorità indagano sulla tempistica dell’intervento medico, chiedendosi se una risposta più rapida avrebbe potuto salvarlo. Secondo le indagini, l'algoritmo che assegna i colori alle urgenze non ha previsto la presenza di un medico sul luogo. Non sono stati forniti dettagli sui tempi di intervento o sulle procedure adottate.

Abderrahim Fakir, il 42enne morto ammanettato domenica 19 luglio in un cortile di via Svevo al Pilastro, si sarebbe salvato se sul posto fosse intervenuto subito un medico? È questo uno degli elementi che le indagini in corso dovranno chiarire. Tra i quesiti che la Procura ha affidato ai consulenti che hanno fatto l’autopsia sul corpo dell’uomo c’è anche quello sulla valutazione della tempestività e adeguatezza dell’intervento di soccorso sanitario, alla luce delle informazioni acquisite dal 118. Ma non solo: si è chiesto agli esperti di capire la correttezza o meno dei presidi utilizzati e delle professionalità presenti o assenti sul luogo della tragedia. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

© Corrieredibologna.corriere.it - La morte di Fakir, perché il medico non è arrivato prima? I tempi e l'algoritmo che assegna i colori alle urgenze: «Non ha previsto la presenza del dottore»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Morte Fakir, anche l'esponente del Pd, dottor Lumia , denunciava l’assenza del medico sulle ambulanze che la Regione ha tolto: il caso che il Pd e il sindaco Lepore non vogliono vedereUn caso di decesso di un paziente, noto come Fakir, ha riacceso il dibattito sulla mancanza di medici nelle ambulanze, una decisione presa dalla...

Leggi anche: Il mancato soccorso medico dietro la morte di Abderrahim Fakir. Pizza, ex presidente dell’Ordine dei medici di Bologna: “I nodi, prima o poi, vengono al pettine”

Temi più discussi: Le domande che solleva la morte di Abderrahim Fakir - Annalisa Camilli; Bologna, muore ammanettato dalla polizia, i pm: Fatti estesi rispetto al video, al vaglio 2 agenti; Così è morto Fakir: l’arrivo della volante, l'ambulanza senza medico, i soccorritori fermi fino all’ok dei poliziotti. Quegli ultimi 38 minuti; Cosa sappiamo I cinquantatré minuti che hanno preceduto la morte di Abderrahim Fakir a Bologna.

La morte di Fakir, perché il medico non è arrivato prima? I tempi e l'algoritmo che assegna i colori alle urgenze: Non ha previsto la presenza del dottoreIl sistema automatico del 118 non ha previsto la presenza dell'automedica. Dopo l’autorizzazione all’invio, il giallo su un buco di sei minuti ... corrieredibologna.corriere.it

Non ho capito I cinquantatré minuti che hanno preceduto la morte di Abderrahim Fakir a Bologna Di @Florabant linkiesta.it/2026/07/cosa-s… via @Linkiesta x.com

Morte di Fakir, l’avvocato Anselmo: Abbiamo chiesto che non sia la polizia a indagare. E Pisani arriva in Questura a BolognaIl legale della famiglia illustra i motivi della richiesta: La credibilità delle istituzioni non si difende anticipando assoluzioni, ma assicurando indagini indipendenti e libere da qualsiasi pressio ... ilrestodelcarlino.it