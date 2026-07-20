Un uomo è morto senza ricevere soccorso medico. L’ex presidente dell’Ordine dei medici di Bologna ha commentato che i risultati di situazioni simili tendono a peggiorare nel tempo. Ha aggiunto che si stanno alimentando speculazioni sulla salute e ha fatto riferimento a precedenti previsioni in casi analoghi. La vicenda riguarda un mancato intervento che avrebbe potuto salvare la vita.

Pizza: I risultati saranno sempre più questi. Spieghi meglio ai lettori, dottor Pizza. Si specula sulla salute. In questa tragica vicenda leggo quanto avevamo previsto anni fa. Ricordo il suo scontro nel 2018 con la Regione Emilia Romagna e l’assessore alla Sanità. Volevate evitare la sostituzione dei medici sulle ambulanze, sostituibili dagli infermieri anche nella somministrare farmaci salvavita. Sì, ci opponemmo alla diffusione delle ambulanze con il solo infermiere a bordo perché ritenevamo che alcune attività svolte nell'emergenza territoriale fossero atti esclusivamente medici. Ora vediamo i tragici risultati. E come è finita? E’... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Il mancato soccorso medico dietro la morte di Abderrahim Fakir. Pizza, ex presidente dell’Ordine dei medici di Bologna: “I nodi, prima o poi, vengono al pettine”

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