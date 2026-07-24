Un caso di decesso di un paziente, noto come Fakir, ha riacceso il dibattito sulla mancanza di medici nelle ambulanze, una decisione presa dalla Regione. Un esponente del Pd, il dottor Lumia, aveva già denunciato questa problematica, sottolineando l’importanza di avere un medico durante il soccorso. Nel 2023, Lumia aveva scritto su Quotidiano Sanità che si trascurano la sicurezza e la tutela dei pazienti, che devono essere assistiti da professionisti qualificati.

Parlando dell’importanza di avere un medico nel soccorso, il professor Salvatore Lumia, importante esponente del Pd, scrive nel 2023 sulla rivista specializzata Quotidiano Sanità: “Si sorvola sulla sicurezza delle cure e la tutela dei pazienti, che hanno diritto ad essere curati da professionisti appositamente formati”. Non ci sono i medici sulle ambulanze dell’emergenza. E’ questo il cardine della morte di Abderrahim Fakir a Bologna il 19 luglio. Con un dottore si sarebbe potuto salvare. La Regione Emilia Romagna a guida Pd ha costruito un sistema di emergenza dove il medico non sale più, come regola, sulle ambulanze del 118. La sua presenza dipende dalla valutazione della centrale operativa. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Morte Fakir, anche l'esponente del Pd, dottor Lumia , denunciava l’assenza del medico sulle ambulanze che la Regione ha tolto: il caso che il Pd e il sindaco Lepore non vogliono vedere

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