Il medico non è intervenuto subito nel caso di Fakir Bologna, un uomo di 42 anni morto domenica 19 luglio in un cortile di via Svevo al Pilastro. Le indagini stanno accertando se un intervento immediato avrebbe potuto salvargli la vita. La questione riguarda anche i tempi e l’algoritmo che assegna i colori alle urgenze, che non ha previsto la presenza di un medico sul posto.

Abderrahim Fakir, il 42enne morto ammanettato domenica 19 luglio in un cortile di via Svevo al Pilastro, si sarebbe salvato se sul posto fosse intervenuto subito un medico? È questo uno degli elementi che le indagini in corso dovranno chiarire. Tra i quesiti che la Procura ha affidato ai consulenti che hanno fatto l’autopsia sul corpo dell’uomo c’è anche quello sulla valutazione della tempestività e adeguatezza dell’intervento di soccorso sanitario, alla luce delle informazioni acquisite dal 118. Ma non solo: si è chiesto agli esperti di capire la correttezza o meno dei presidi utilizzati e delle professionalità presenti o assenti sul luogo della tragedia. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - La morte di Fakir Bologna, perché il medico non è arrivato prima? I tempi e l'algoritmo che assegna i colori alle urgenze: «Non ha previsto la presenza del dottore»

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