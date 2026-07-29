La squadra di calcio sta riprendendo gli allenamenti, con segnali positivi dai primi test sul campo. I giocatori sono ora impegnati in esercizi con la palla, in una fase che richiederà sacrifici. La preparazione si concentra sull’intensità e sulla resistenza, in vista delle prossime partite. La squadra si sta concentrando sul miglioramento delle prestazioni, con un focus particolare sulla fase offensiva e difensiva. Nessuna data ufficiale di inizio campionato è stata comunicata.

"Dal campo stanno arrivando segnali positivi e poi adesso si inizia a lavorare con palla in una fase in cui i giocatori dovranno sostenere dei sacrifici". Sante Alfonsi, allenatore della Maceratese, avverte la squadra su cosa la aspetta nei prossimi giorni quando si dovrà fare il pieno per una stagione impegnativa. E in effetti si profilano giorni di intensi allenamenti, i giocatori sono attesi da doppie sedute come domani, mentre i biancorossi giovedì dopo la seduta atletica del mattino disputeranno una partita in famiglia. Il primo agosto la formazione di Alfonsi sosterrà un allenamento congiunto con l’Aurora Treia, neo promossa in Eccellenza dove si presenta con una formazione altamente competitiva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Maceratese al lavoro: "Adesso c’è da sudare"

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Maceratese ancora in alto mare. C’è da programmare la stagioneLa gestione della squadra di calcio locale rimane in fase di definizione, con il presidente che cerca persone disposte a collaborare.

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La Maceratese al lavoro: Adesso c’è da sudareIl tecnico Alfonsi: È l’ora dei sacrifici, ma i giocatori sono ben disposti. Sta destando una buona impressione il giovane in prova del Burkina Faso. sport.quotidiano.net

Maceratese at work: Now we're going to have to sweat.Coach Alfonsi: It's time for sacrifices, but the players are ready. The young Burkina Faso player on trial is making a good impression. sport.quotidiano.net