Al Roland Garros, martedì si sfideranno Griekspoor e Arnaldi nel primo turno. I due giocatori hanno già affrontato in passato, ma il match presenta alcune incognite legate al debutto dell'azzurro sulla terra battuta. La partita si preannuncia equilibrata, con entrambi i tennisti impegnati a superare le sfide del primo turno. Le condizioni del campo e l’esperienza sulla superficie potrebbero influenzare l’esito dell’incontro.

Griekspoor e Arnaldi in campo martedì al Roland Garros: i precedenti e le incognite del debutto dell’azzurro sulla terra battuta del Roland Garros. Non si sono mai affrontati. Strano ma vero. E, proprio per questo motivo, l’incrocio di primo turno tra l’olandese Tallon Griekspoor e l’azzurro Matteo Arnaldi promette di essere una delle sfide più incerte e intriganti dell’intero programma d’apertura. Il fatto che non abbiano mai duellato trasforma la sfida di martedì 26 maggio, sul mattone tritato di Parigi, in un totale rebus tattico. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Non essendoci uno storico di scontri diretti a cui aggrapparsi per studiare le contromisure, i primi game dell’incontro saranno cruciali per prendere le misure all’altro e per studiare le traiettorie dell’avversario. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Griekspoor-Arnaldi: un primo turno da sudare

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