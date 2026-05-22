Maceratese ancora in alto mare C’è da programmare la stagione
La gestione della squadra di calcio locale rimane in fase di definizione, con il presidente che cerca persone disposte a collaborare. La programmazione della stagione sportiva è ancora in fase di pianificazione e non ci sono ancora decisioni definitive. La società ha aperto le porte a eventuali collaboratori che possano contribuire alla gestione, ma non sono stati annunciati nomi o ruoli specifici. La situazione attuale fa parte di un percorso ancora in evoluzione, senza indicazioni precise sui prossimi passi.
Il presidente Alberto Crocioni è sempre alla ricerca di qualcuno che possa dargli una mano nella gestione della Maceratese e le porte della società sono aperte. Nel frattempo il presidente ha incontrato un gruppo di tifosi spiegando la situazione e ricevendo una collaborazione per il prossimo anno. Non si registrano invece passi avanti per quanto riguarda l’ipotesi Campitelli in quanto le parti rimangono sulle loro posizioni e il presidente biancorosso vorrebbe oltretutto parlare con l’imprenditore abruzzese. La sensazione è che quel discorso sia oramai accantonato, ma comunque Crocioni è ancora impegnato a cercare nuove forze da portare in società e poter poi programmare la stagione su basi migliori e certe. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
La DOP Economy delle Marche - TUTTOFOOD 2026 Milano
Sullo stesso argomento
Allegri incontra il Milan per parlare di mercato: tre ore per programmare la nuova stagioneNella sede del club Allegri ha parlato con il Milan per pianificare la prossima stagione insieme: nell'incontro durato tre ore si è parlato anche di...
L’Italia del salto con gli sci e della combinata nordica in alto mare. Azzurri ancora senza allenatori, mentre le altre nazioni già ripartonoL’Italia del salto con gli sci e della combinata nordica sta vegetando nel limbo dell’indeterminatezza futura.
La rete musicale giovanile dell'Alto Maceratese NYCO (promossa dall'Istituto Musicale N. Vaccaj di Tolentino, con UNICAM, il Conservatorio di Fermo e altri partner marchigiani) apre le iscrizioni per l'edizione 2026: Music Camp (29 giugno–4 ottobre) e nuov facebook
Maceratese, trattative lunghe. Salgono le quotazioni di CrocioniCon il passare del tempo aumentano le possibilità che il presidente resti alla guida della società ... msn.com
Maceratese e Campitelli. Un matrimonio in forseLa trattativa portata avanti da Nacciarriti entra nella fase calda, presto la fumata ... msn.com