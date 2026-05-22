La gestione della squadra di calcio locale rimane in fase di definizione, con il presidente che cerca persone disposte a collaborare. La programmazione della stagione sportiva è ancora in fase di pianificazione e non ci sono ancora decisioni definitive. La società ha aperto le porte a eventuali collaboratori che possano contribuire alla gestione, ma non sono stati annunciati nomi o ruoli specifici. La situazione attuale fa parte di un percorso ancora in evoluzione, senza indicazioni precise sui prossimi passi.

Il presidente Alberto Crocioni è sempre alla ricerca di qualcuno che possa dargli una mano nella gestione della Maceratese e le porte della società sono aperte. Nel frattempo il presidente ha incontrato un gruppo di tifosi spiegando la situazione e ricevendo una collaborazione per il prossimo anno. Non si registrano invece passi avanti per quanto riguarda l’ipotesi Campitelli in quanto le parti rimangono sulle loro posizioni e il presidente biancorosso vorrebbe oltretutto parlare con l’imprenditore abruzzese. La sensazione è che quel discorso sia oramai accantonato, ma comunque Crocioni è ancora impegnato a cercare nuove forze da portare in società e poter poi programmare la stagione su basi migliori e certe. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Maceratese ancora in alto mare. C’è da programmare la stagione

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