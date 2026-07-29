la francia emette un ordine di espulsione per la giornalista russa pro cremlino xenia fedorova

Notizia in breve

La Francia ha emesso un ordine di espulsione nei confronti di una giornalista russa, vicina ai media di proprietà di un noto imprenditore francese, accusata di rappresentare una minaccia per l’ordine pubblico. Secondo le autorità, la donna, ex direttrice di un canale statale russo, agisce come cassa di risonanza per le campagne di disinformazione provenienti da Mosca. L’espulsione è stata decisa per motivi legati alla sicurezza e alla tutela della stabilità pubblica.