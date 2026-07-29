La Francia emette un ordine di espulsione per la giornalista russa pro-Cremlino Xenia Fedorova
La Francia ha emesso un ordine di espulsione nei confronti di una giornalista russa, vicina ai media di proprietà di un noto imprenditore francese, accusata di rappresentare una minaccia per l’ordine pubblico. Secondo le autorità, la donna, ex direttrice di un canale statale russo, agisce come cassa di risonanza per le campagne di disinformazione provenienti da Mosca. L’espulsione è stata decisa per motivi legati alla sicurezza e alla tutela della stabilità pubblica.
Per Parigi, la presenza dell’ex direttrice del canale statale russo RtFrance vicina ai media di Bolloré “costituisce una minaccia grave per l’ordine pubblico” perché “agisce come cassa di risonanza delle campagne di disinformazione orchestrate da Mosca”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Notizie e thread social correlati
Il caso del rinnovo del passaporto alla giornalista russa Xenia Fedorova che imbarazza il governo franceseIl rinnovo del passaporto alla giornalista russa Xenia Fedorova ha suscitato una reazione negativa nel governo francese.
Francia intercetta petroliera russa a largo dell’Atlantico. Cremlino: “Atto di pirateria”La Marina nazionale ha intercettato ieri mattina una petroliera russa chiamata Tagor, che era in transito nell’Atlantico.
La Francia ordina l'espulsione per la propagandista filorussa Xenia FedorovaLa Francia ha emesso un ordine di espulsione nei confronti della propagandista filorussa Xenia Fedorova, ex direttrice di RT France e volto del canale CNews. Secondo il Ministero dell'Interno, la donn ... it.euronews.com
Ue, chieste sanzioni contro Xenia Fedorova, commentatrice filo-Cremlino del gruppo BolloréIl gruppo Renew Europe (centrista) ha chiesto sanzioni contro l'ex direttrice di RT France, accusandola di diffondere propaganda sulla guerra in Ucraina e contro l'UE Una parte del gruppo liberale al ... it.euronews.com