Il rinnovo del passaporto alla giornalista russa Xenia Fedorova ha suscitato una reazione negativa nel governo francese. La questione riguarda il procedimento di rinnovo del documento, che ha portato a critiche ufficiali. La giornalista, ex direttrice di una redazione, si trova al centro di questa controversia che coinvolge decisioni amministrative sul rilascio del passaporto. La situazione ha generato tensioni tra le autorità francesi e le autorità russe, creando imbarazzo per le modalità di gestione del caso.

Il caso della giornalista russa Xenia Fedorova imbarazza Parigi. L’ex direttrice della redazione di Russia Today France, il media finanziato dal Cremlino vietato in Europa nel marzo 2022 dopo l’invasione russa dell’Ucraina, non ha mai lasciato Parigi e non ha mai smesso di lavorare: Fedorova è infatti uno dei volti di punta delle tv CNews e Europe 1 e tutte le settimane firma una rubrica dal titolo “ Carte blanche ” su JDNews, supplemento del Journal du Dimanche. Tutti questi media appartengono all’imprenditore ultraconservatore, vicino all’estrema destra, Vincent Bolloré, patron del gruppo di telecomunicazioni Vivendi, accusato in Francia di aver trasformato le sue tv e i suoi giornali in media di propaganda filoruss a. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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