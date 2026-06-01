Francia intercetta petroliera russa a largo dell’Atlantico Cremlino | Atto di pirateria

La Marina nazionale ha intercettato ieri mattina una petroliera russa chiamata Tagor, che era in transito nell’Atlantico. La nave rientra tra quelle soggette a sanzioni internazionali imposte alla Russia. Il governo russo ha definito l’azione come un atto di pirateria.

(Adnkronos) – "La Marina nazionale ha intercettato ieri mattina una nuova petroliera soggetta a sanzioni internazionali proveniente dalla Russia: il Tagor. La nostra determinazione è costante e totale". Lo ha reso noto il presidente francese Emmanuel Macron in un post su X. "Questa operazione è stata condotta nell'Atlantico, in acque internazionali, con il sostegno di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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France's navy intercepts an oil tanker in the Mediterranean sailing fro Russia

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