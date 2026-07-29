La Fifa ha annunciato un piano per creare una nuova società che gestirà i diritti dei Mondiali, aperta a investitori privati. La proposta ha suscitato reazioni contrarie, con l’Uefa che minaccia di boicottare e alcuni rappresentanti del calcio che esprimono scontento. La decisione mira a coinvolgere capitali esterni nella gestione del torneo, mentre le organizzazioni europee temono ripercussioni sul calcio internazionale. La proposta è stata presentata in un contesto di tensioni tra le due federazioni.

Roma, 29 luglio 2026 – Il mondo del calcio è in subbuglio dopo la notizia che la Fifa è intenzionata a creare una nuova società che gestirà Mondiali e diritti in cui potranno entrare investitori privati. Le prime indiscrezioni apparse nei giorni scorsi su Financial Times e Times, hanno costretto la Fifa a venire allo scoperto con questo progetto pensato dal presidente Gianni Infantino per raccogliere 20 miliardi di dollari. Secondo quanto spiegato la Fifa Forward Enterprise (FFE) assumerà il controllo delle attività commerciali e degli eventi, comprese le future edizioni della Coppa del Mondo maschile e femminile. La Uefa minaccia di boicottare i Mondiali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - La Fifa vuole ‘vendere’ i Mondiali ai privati: il piano di Infantino. L’Uefa minaccia il boicottaggio, ira di Burnham

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