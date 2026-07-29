Il piano dei Mondiali privatizzati non piace a nessuno tranne a Infantino e al parente di Trump | la Uefa minaccia il boicottaggio protesta pure l’Ue

La proposta di Gianni Infantino di coinvolgere capitali privati nei Mondiali ha suscitato reazioni negative da parte di Uefa e Unione Europea, che minacciano il boicottaggio. La proposta, sostenuta solo da Infantino e da un parente di un ex presidente degli Stati Uniti, non riceve supporto da altri organismi e stakeholder del calcio internazionale. Le organizzazioni sportive e politiche hanno espresso preoccupazione per le implicazioni di questa iniziativa.

Il progetto di Gianni Infantino di aprire i Mondiali ai capitali privati non convince quasi nessuno, a parte chi l’ha messo sul tavolo. Le reazioni sono arrivate durissime e quasi in contemporanea, a partire dalla Uefa che, secondo la Bbc, ha già convocato per fine settimana una riunione d’urgenza a distanza per decidere una linea comune, che potrebbe spingersi fino a minacciare il boicottaggio dei Mondiali. La federazione europea, in una nota, parla di un progetto che «supera un limite che le istituzioni che governano il calcio non dovrebbero mai oltrepassare» e ribadisce che «l’anima e la governance del calcio non sono beni da svendere» e che «nessuno di noi è il proprietario del calcio». 🔗 Leggi su Open.online

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