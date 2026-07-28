La Fifa ha annunciato l'apertura di una nuova società destinata a coinvolgere fondi privati, puntando a sfruttare economicamente il successo del Mondiale 2026. La decisione ha suscitato una reazione forte da parte della Uefa, che ha espresso critiche sulla scelta. La nuova iniziativa mira a creare opportunità di investimento e aumentare le entrate, secondo quanto comunicato dalla federazione internazionale.

La Fifa è pronta a dare una nuova sterzata in chiave mercantile alla sua gestione, per trasformare in denaro sonante il grande successo economico del Mondiale 2026. Il tutto, assicurano però da Zurigo, a unico beneficio dello sviluppo del calcio globale e senza cedere nulla delle proprie potestà decisorie e gestionali. Il progetto, anticipato dal Financial Times e confermato dalla stessa federazione, prevede la costituzione di una nuova società commerciale, denominata Fifa forward enterprise (Ffe), per riunire le attività commerciali e di organizzazione degli eventi Fifa, una cui quota di minoranza, di circa il 20%, andrebbe collocata tra investitori privati. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - L'ultima idea di Infantino: la Fifa apre una società ai fondi privati. Dura risposta della Uefa

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