L' ultima idea di Infantino | la Fifa apre una società ai fondi privati Dura risposta della Uefa

Da sportmediaset.mediaset.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Fifa ha annunciato l'apertura di una nuova società destinata a coinvolgere fondi privati, puntando a sfruttare economicamente il successo del Mondiale 2026. La decisione ha suscitato una reazione forte da parte della Uefa, che ha espresso critiche sulla scelta. La nuova iniziativa mira a creare opportunità di investimento e aumentare le entrate, secondo quanto comunicato dalla federazione internazionale.

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La Fifa è pronta a dare una nuova sterzata in chiave mercantile alla sua gestione, per trasformare in denaro sonante il grande successo economico del Mondiale 2026. Il tutto, assicurano però da Zurigo, a unico beneficio dello sviluppo del calcio globale e senza cedere nulla delle proprie potestà decisorie e gestionali. Il progetto, anticipato dal Financial Times e confermato dalla stessa federazione, prevede la costituzione di una nuova società commerciale, denominata Fifa forward enterprise (Ffe), per riunire le attività commerciali e di organizzazione degli eventi Fifa, una cui quota di minoranza, di circa il 20%, andrebbe collocata tra investitori privati. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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