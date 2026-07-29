La Fifa vuole una società da 20 miliardi per gestire i Mondiali | scontro con la Uefa

La Fifa propone di creare una società commerciale valutata 20 miliardi di dollari per gestire i Mondiali, con l’obiettivo di coinvolgere investitori privati nelle attività legate ai principali tornei internazionali. La proposta, avanzata dal presidente della federazione, ha incontrato opposizioni da parte della Uefa, che si oppone a questa iniziativa.

Zurigo, 29 luglio 2026 – La Coppa del Mondo potrebbe diventare il cuore di una nuova società commerciale valutata 20 miliardi di dollari. È il progetto presentato dal presidente della Fifa Gianni Infantino, che punta ad aprire a investitori privati una quota delle attività economiche legate ai principali tornei internazionali. La nuova struttura dovrebbe chiamarsi Fifa Forward Enterprise, abbreviata in FFE. Il piano prevede la raccolta di un massimo di 4,2 miliardi di dollari attraverso la cessione di partecipazioni di minoranza e senza poteri di controllo. La Fifa continuerebbe quindi a governare regolamenti, calendari e competizioni, mentre la società si occuperebbe dello sfruttamento commerciale di eventi come i Mondiali e il Mondiale per club. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Scontro totale tra UEFA e FIFA: attacco frontale sul piano da 20 miliardi per privatizzare i diritti commercialiUEFA e FIFA sono in rotta di collisione per il piano da 20 miliardi che mira a privatizzare i diritti commerciali del calcio.

Ceferin diserta la finale dei Mondiali 2026: esplode lo scontro tra l’UEFA e la FIFA di InfantinoIl presidente della UEFA non ha partecipato alla finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina, scatenando nuove tensioni con la FIFA.

Temi più discussi: Infantino vuole vendere una quota del calcio mondiale e ne parla con la famiglia Kushner; Infantino dalla Fifa all'Onu, la pazza idea di Trump. Lo vuole segretario generale; Media Usa, Trump vuole Infantino come segretario generale dell’Onu; Mondiale 2026, il dietro le quinte: la tecnologia FIFA e Lenovo che ha gestito 600 siti 104 partite.

Spunta una clamorosa candidatura #FIFA bmbr.cc/2blurdu x.com

La FIFA vuole privatizzare i Mondiali. Durissima risposta della UEFA: Limite oltrepassatoScontro UEFA-FIFA. In questi minuti il massimo organo calcistico europeo ha diramato un comunicato molto duro. Tutto parte da un articolo del Times intitolato: Il piano di Gianni Infantino di vendere ... msn.com

Infantino vuole vendere una quota del calcio mondiale e ne parla con la famiglia KushnerSecondo il Financial Times, il progetto prevede di creare un veicolo finanziario destinato a controllare i Mondiali e le altre competizioni gestite dalla Fifa ... huffingtonpost.it

I Campioni della Coppa del Mondo FIFA reddit