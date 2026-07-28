UEFA e FIFA sono in rotta di collisione per il piano da 20 miliardi che mira a privatizzare i diritti commerciali del calcio. Le due organizzazioni si sono scontrate pubblicamente, evidenziando divergenze sul progetto. La disputa riguarda la gestione e il controllo di queste risorse finanziarie, con entrambe le parti che difendono le proprie posizioni. Nessuna delle due ha ancora fatto marcia indietro, e il confronto continua a livello ufficiale.

UEFA e FIFA stanno dando vita ad uno scontro per quanto riguarda il piano da 20 miliardi per privatizzare i diritti commerciali. È ormai scontro aperto tra la UEFA e la FIFA. L’organismo presieduto da Aleksander?eferin ha lanciato una durissima offensiva contro i vertici del governo mondiale del calcio, guidato da Gianni Infantino, scagliandosi contro il progetto di cedere quote di una nuova entità commerciale a investitori privati. Per la confederazione europea, trasformare in merce di compravendita il patrimonio economico e i diritti delle competizioni costituisce una deriva inaccettabile. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo La dura presa di posizione della UEFA: “Il calcio non appartiene alla FIFA”. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Scontro totale tra UEFA e FIFA: attacco frontale sul piano da 20 miliardi per privatizzare i diritti commerciali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Caso Balogun, esplode lo scontro tra UEFA e FIFA: Mondiali nel caosIl caso Balogun ha portato a un conflitto tra UEFA e FIFA, con il mondo del calcio che osserva.

Ceferin diserta la finale dei Mondiali 2026: esplode lo scontro tra l’UEFA e la FIFA di InfantinoIl presidente della UEFA non ha partecipato alla finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina, scatenando nuove tensioni con la FIFA.

Scontro totale tra UEFA e FIFA: attacco frontale sul piano da 20 miliardi per privatizzare i diritti commercialiUEFA e FIFA stanno dando vita ad uno scontro per quanto riguarda il piano da 20 miliardi per privatizzare i diritti commerciali È ormai scontro aperto tra la UEFA e la FIFA. L’organismo presieduto da ... msn.com

Caos Mondiali: lealtà compromessa, scontro totale UEFA-FIFA dopo la grazia a BalogunÈ tempesta aperta ai vertici del calcio globale. La revoca della squalifica ai danni di Folarin Balogun, attaccante della Nazionale degli Stati Uniti, in vista della gara col Belgio (è stato espulso n ... msn.com