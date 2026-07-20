Ceferin diserta la finale dei Mondiali 2026 | esplode lo scontro tra l'UEFA e la FIFA di Infantino

Il presidente della UEFA non ha partecipato alla finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina, scatenando nuove tensioni con la FIFA. La decisione arriva in un clima di polemiche sul caso Balogun e sul formato a 48 squadre del torneo. Le divergenze tra i due organismi si infiammano, evidenziando lo scontro aperto tra UEFA e FIFA. La mancata presenza del rappresentante europeo si aggiunge a una serie di frizioni già in atto nel calcio internazionale.

L'assenza del presidente della UEFA alla finale della Coppa del Mondo 2026 tra Spagna e Argentina riaccende le tensioni con la FIFA: sullo sfondo il caso Balogun, le polemiche sui Mondiali a 48 squadre e nuove frizioni tra i due massimi organismi del calcio mondiale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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