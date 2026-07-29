kolo muani alla juventus accordo con il psg

La Juventus ha raggiunto un accordo con il PSG per l’acquisto dell’attaccante Kolo Muani. La trattativa si è conclusa con successo, dopo settimane di negoziati. L’attaccante lascia il PSG e si trasferisce in bianconero. La fumata bianca è stata ufficializzata, chiudendo così la lunga trattativa di mercato. La firma è imminente e il trasferimento si concretizza dopo l’intesa tra le parti.

Juventus-Kolo Muani, fumata bianca: accordo totale con il PSG per il ritorno dell’attaccante. La telenovela di mercato è finalmente giunta alla conclusione. La Juventus e il Paris Saint-Germain hanno trovato l’intesa definitiva per il ritorno a Torino di Randal Kolo Muani. Il club parigini ha dato il via libera alla proposta formulata dalla dirigenza bianconera, chiudendo un’operazione complessa e fortemente voluta da entrambe le parti. La formula dell’affare e le cifre. L’operazione è stata impostata sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Le parti hanno strutturato la clausola legandola a un obiettivo alla portata dei... 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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