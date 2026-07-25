Juventus colpo Kolo Muani | c’è l’accordo con il PSG per il ritorno dell’attaccante

La Juventus ha concluso l’accordo con il PSG per il trasferimento di Randal Kolo Muani. L’attaccante francese torna a giocare in Italia, confermando il ritorno a Torino. L’affare è ormai definito e permette alla squadra di rafforzare l’attacco in vista della prossima stagione. La trattativa tra le parti si è conclusa con successo, portando il giocatore in bianconero.

Juventus, fumata bianca per Kolo Muani: il francese torna a Torino. La telenovela di mercato è finalmente giunta ai titoli di coda. La Juventus ha virtualmente chiuso l’affare per il ritorno di Randal Kolo Muani, regalando a mister Luciano Spalletti il rinforzo offensivo tanto atteso e richiesto con urgenza per la nuova stagione. Una trattativa lunga, estenuante, condotta passo dopo passo dalla dirigenza bianconera e sbloccata grazie all’affondo decisivo delle ultime ore. L’offerta e i dettagli dell’accordo con il PSG. La svolta è arrivata sulla base di un’offerta complessiva superiore ai 40 milioni di euro, una cifra che comprende una parte fissa, i bonus legati agli obiettivi e una percentuale sulla futura rivendita a favore del Paris Saint-Germain. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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JUVENTUS - KOLO MUANI: ACCORDO TOTALE!

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