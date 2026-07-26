Juventus stretta finale per Kolo Muani | accordo con il Psg sempre più vicino Zirkzee e Lucumì

Da sportmediaset.mediaset.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus è vicina a concludere l'acquisto di Randal Kolo Muani dal Paris Saint-Germain. Dopo settimane di negoziati, le due squadre si avvicinano a un accordo. Nel frattempo, i bianconeri stanno trattando anche con altri giocatori come Zirkzee e Lucumì. La trattativa con il PSG sembra in fase di definizione, con le parti che stanno finalizzando i dettagli dell'intesa.

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La Juventus accelera per Randal Kolo Muani. Dopo un lungo lavoro ai fianchi da parte di Carnevali e Massara, che hanno soprattutto ricucito l'ormai perso rapporto con il Psg, sembra essere quasi giunta al termine la trattativa tra i due club. I bianconeri, infatti, sono pronti a investire circa 40 milioni di euro per riportare l'attaccante francese a Torino: decisivo per convincere i parigini potrebbe essere stato l'inserimento di bonus e di una percentuale sulla futura rivendita., Se da un lato i bianconeri sono pronti a riaccogliere Kolo Muani, dall'altro dopo una sola stagione è già arrivato il momento di salutare Lois Openda. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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