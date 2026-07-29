La Juventus sta lavorando per ridurre la rosa, concentrandosi sulla cessione di calciatori che non rientrano nei piani tecnici. Dopo l’addio di un attaccante e l’uscita di altri due giocatori, si attende ancora l’uscita di alcuni elementi. Le operazioni di mercato in uscita sono in fase di definizione, con particolare attenzione alle trattative ancora aperte. La società valuta le offerte e le possibilità di cessione per alleggerire la rosa e soddisfare le esigenze di bilancio.

Grande lavoro a Torino per sfoltire la rosa e per cedere quei calciatori che non rientrano nei piani di Spalletti. Oltre ai movimenti in entrata, in casa Juve resta da monitorare con grandissima attenzione anche la situazione uscite. La società di corso Galileo Ferraris ha necessità di vendere e di piazzare tutti quei calciatori in esubero che non rientrano più nel progetto tecnico-tattico di Luciano Spalletti. Michele Di Gregorio (Ansa) – Calciomercato.it Il primo a salutare la compagnia sarà Lois Openda, che si trasferirà al Lione con la formula del prestito secco per una stagione. Chi lo seguirà a ruota? Secondo quanto riportato da Agipronews, per i bookmaker i principali indiati a lasciare la Juventus sarebbero Michele Di Gregorio (quotato a 1,33 da Sisal) e Federico Gatti (1,60 su Planetwin365). 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve, altri due addii eccellenti dopo Openda: cosa succede

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