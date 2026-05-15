Juve è finita | tre addii eccellenti in attacco

La squadra di calcio ha annunciato tre addii in attacco prima dell'inizio della prossima stagione. La decisione arriva in un momento di cambiamenti importanti per il club, che sta preparando una vera e propria rivoluzione sul mercato. La comunicazione ufficiale è stata fatta nelle ultime ore, lasciando intendere che ci saranno diversi movimenti tra i giocatori in rosa. La squadra si prepara a nuove sfide, con alcune partenze che cambieranno gli equilibri del reparto offensivo.

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Vera e propria rivoluzione a Torino in vista della prossima stagione: ecco le strategie del club bianconero. Cresce l’attesa in casa Juventus a pochi giorni dalla sfida contro la Fiorentina, che può essere decisiva in ottica Champions League. Dopo il successo sul campo del Lecce, i bianconeri devono assolutamente dare continuità ai propri risultati per conservare il terzo posto e tenere a distanza Milan, Roma e Como. Jonathan David torna al gol (Ansa) – Calciomercato.it In vista del prossimo anno, però, potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione soprattutto in attacco. Lo riferisce in queste ore ‘Sportmediaset’, secondo cui Lois O penda, Arek Milik e Jonathan David sembrebbero destinati a fare le valigie. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juve, è finita: tre addii eccellenti in attacco ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Inter, piano per il futuro: tra sogni Koné e addii eccellentiCon il ventunesimo scudetto finalmente sigillato in bacheca, la dirigenza dell’Inter ha ufficialmente dato il via alla fase operativa per la... Continassa Juve: stagione finita per Milik, lesione per Cabal! In tre lavorano a partedi Redazione JuventusNews24Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news... KAYODE-SALVINI AZZURRO JUVE Ci risiamo ,è piu' forte di loro se non parlano di mercato vigliacca boia non sono felici. Sono in cerca di nuovi acquirenti e credono che sia sufficiente mettere in prima le foto dei papabili .Non li capisco ma capisco che devo x.com [Romano] È tempo di riflessione sui cambiamenti che verranno all'AC Milan. Il club sta valutando vari candidati in vista della finestra di trasferimenti e della prossima stagione, mentre attende l'esito della Champions League. Un nome su cui tenere d'occhio è q reddit Scommesse Serie A: per i bookmakers la Juventus è la favorita per un posto in Champions LeagueGli operatori puntano forte sulla Juventus per quanto riguarda il piazzamento in Champions League. Per la salvezza invece, il Lecce è favorito sulla Cremonese. agimeg.it Pronostico Juventus U23-Pianese: non c’è due senza treJuventus U23-Pianese è una una partita del primo turno dei playoff di Serie C: formazioni, pronostico e dove vederla Sono otto i risultato utili di fila che la Juventus U23 ha piazzato nel finale di a ... ilveggente.it