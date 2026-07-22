Openda apre al Lione ma la Juve spinge per la cessione in Premier | cosa succede e i possibili scenari sul belga

Da juventusnews24.com 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’attaccante belga ha manifestato disponibilità verso il trasferimento al Lione, mentre la Juventus punta a cedere in Premier League per alleggerire l’ingaggio. Sul fronte delle uscite, la società lavora per sbloccare la sessione di mercato e definire le strategie future. Le trattative sono in corso, con l’obiettivo di trovare un accordo che soddisfi le parti. Le prossime settimane potrebbero portare sviluppi sulle varie opzioni di trasferimento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

di Luca Fioretti Rivelazione su Openda: l’attaccante apre al Lione mentre la Juventus spinge per la pista inglese per liberarsi del pesante ingaggio. Il calciomercato estivo della  Juventus  registra importanti manovre sul fronte delle uscite per sbloccare la sessione e definire le strategie future. Secondo quanto rivelato in queste ore da  Footmercato,  Loïs Openda  appare estremamente intrigato dalla concreta prospettiva di vestire la maglia del  Lione.  L’attaccante belga ha già inviato segnali molto positivi all’OL, manifestando la propria piena disponibilità a trasferirsi in Francia per iniziare un nuovo capitolo della sua carriera.  La trattativa tra le parti potrebbe accendersi rapidamente, spinta dal forte gradimento dimostrato dal calciatore verso la proposta dei transalpini. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

openda apre al lione ma la juve spinge per la cessione in premier cosa succede e i possibili scenari sul belga
© Juventusnews24.com - Openda apre al Lione, ma la Juve spinge per la cessione in Premier: cosa succede e i possibili scenari sul belga
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Non segna da dicembre, ma Openda piace: Juve, quattro squadre sul belgaLois Openda non segna da quasi 200 giorni, dall’ultima rete il 20 dicembre durante una partita contro la Roma.

Openda bocciato dalla Juventus, la società bianconera spinge per la sua cessione: interesse concreto dalla Premier League e dalla Ligue 1La Juventus ha deciso di non rinnovare il contratto di Openda, spingendo per la sua cessione.

Temi più discussi: Dalla Francia: Openda apre al Lione ma il problema è... la Juve; Lione su Openda, è concorrenza al Lens: la Juventus si prepara a salutare il belga; TRIBUNA.COM * CHAMPIONS LEAGUE: OPENDA APRE AL LIONE, MA LA JUVENTUS FRENA: COSA BLOCCA LA CESSIONE DEL BELGA; Chelsea, altra super-offerta per un centrocampista della Premier: risposta a sorpresa.

openda apre al lioneTRIBUNA.COM * PREMIER LEAGUE: OPENDA APRE AL LIONE, MA LA JUVENTUS FRENA: COSA BLOCCA LA CESSIONE DEL BELGAIl futuro di Lois Openda resta ancora tutto da definire. Secondo quanto riportato da FootMercato, l'attaccante belga avrebbe dato il proprio gradimento a un trasferimento al Lione, convinto di poter r ... agenziagiornalisticaopinione.it

Dalla Francia: Openda vuole tornare in Ligue 1 e apre al Lione. Ma la Juve...Openda piace al Lione e apre al ritorno in Ligue 1, ma la Juventus punta alla Premier per monetizzare e liberarsi del pesante ingaggio del belga. Il futuro di Loïs Openda potrebbe essere lontano dalla ... tuttojuve.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web