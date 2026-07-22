Openda apre al Lione ma la Juve spinge per la cessione in Premier | cosa succede e i possibili scenari sul belga
L’attaccante belga ha manifestato disponibilità verso il trasferimento al Lione, mentre la Juventus punta a cedere in Premier League per alleggerire l’ingaggio. Sul fronte delle uscite, la società lavora per sbloccare la sessione di mercato e definire le strategie future. Le trattative sono in corso, con l’obiettivo di trovare un accordo che soddisfi le parti. Le prossime settimane potrebbero portare sviluppi sulle varie opzioni di trasferimento.
di Luca Fioretti Rivelazione su Openda: l’attaccante apre al Lione mentre la Juventus spinge per la pista inglese per liberarsi del pesante ingaggio. Il calciomercato estivo della Juventus registra importanti manovre sul fronte delle uscite per sbloccare la sessione e definire le strategie future. Secondo quanto rivelato in queste ore da Footmercato, Loïs Openda appare estremamente intrigato dalla concreta prospettiva di vestire la maglia del Lione. L’attaccante belga ha già inviato segnali molto positivi all’OL, manifestando la propria piena disponibilità a trasferirsi in Francia per iniziare un nuovo capitolo della sua carriera. La trattativa tra le parti potrebbe accendersi rapidamente, spinta dal forte gradimento dimostrato dal calciatore verso la proposta dei transalpini. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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