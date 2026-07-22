Openda apre al Lione ma la Juve spinge per la cessione in Premier | cosa succede e i possibili scenari sul belga

Notizia in breve

L’attaccante belga ha manifestato disponibilità verso il trasferimento al Lione, mentre la Juventus punta a cedere in Premier League per alleggerire l’ingaggio. Sul fronte delle uscite, la società lavora per sbloccare la sessione di mercato e definire le strategie future. Le trattative sono in corso, con l’obiettivo di trovare un accordo che soddisfi le parti. Le prossime settimane potrebbero portare sviluppi sulle varie opzioni di trasferimento.