Un professore di origine ghanese, noto per essere il più giovane in una delle università più prestigiose del Regno Unito, è stato riconosciuto per il suo ruolo di esempio nell’inclusione e nella diversità accademica. Era considerato un simbolo di integrazione, grazie alla sua storia personale che comprendeva problemi di autismo e origini multiculturali. Tuttavia, recentemente sono emerse notizie che coinvolgono questioni legali legate alla sua attività professionale, senza ulteriori dettagli disponibili.

Era il simbolo dell’inclusività del mondo accademico inglese, l’incarnazione della multietnicità e l’esempio di come il talento individuale in una società aperta possano portare un ragazzo di colore (i genitori erano ghanesi) con problemi di autismo a diventare il più giovane professore in una delle università più celebri al mondo. Invece oggi Jason Arday, ordinario di sociologia a Cambridge, si deve difendere dalla accusa di essere un verme come tanti: un impostore che avrebbe copiato la tesi di dottorato di una donna, peraltro bianca. Le accuse vengono dal Telegraph, quotidiano di simpatie conservatrici, che ha dedicato un’inchiesta a smontare il mito Arday, creato non solo dall’ateneo sul fiume Cam ma soprattutto dal partito Laburista. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Jason Arday, il prof simbolo dell'integrazione è un copione

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