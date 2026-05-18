La storia di impegno e successo di Dibbasey simbolo di integrazione e risorsa per la Calabria
Dibbasey ha vissuto un percorso di integrazione e crescita che ha portato a risultati concreti nel territorio calabrese. La sua esperienza rappresenta un esempio di come l’accoglienza possa favorire l’inserimento e lo sviluppo personale. La sua storia si intreccia con quella di un contesto che ha permesso a individui di contribuire con le proprie competenze. Questa vicenda si inserisce in un quadro più ampio di iniziative volte a favorire l’inclusione sociale e il rafforzamento delle comunità locali.
Una storia di integrazione, impegno e successo che dimostra come accoglienza e opportunità possano trasformarsi in valore per un intero territorio. È quella di Abdou Dibbasey, oggi chef e direttore della cucina del ristorante L’A Gourmet L’Accademia, protagonista di un percorso umano e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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