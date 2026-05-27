Il 21 maggio, il cancelliere tedesco ha scritto ai leader europei, opponendosi all’integrazione dell’Ucraina nell’Unione. La lettera propone riforme istituzionali, ma contiene critiche all’allargamento. La posizione tedesca mostra una forte resistenza all’ingresso di Kiev. La comunicazione ha suscitato reazioni contrastanti tra gli altri paesi membri. La discussione riguarda anche la percezione di sicurezza e stabilità dell’Unione, con alcuni che chiedono più cautela e altri spingono per un’accelerazione.

La lettera inviata il 21 maggio dal cancelliere tedesco Friedrich Merz ai leader europei rappresenta, sotto le mentite spoglie dell’innovazione istituzionale, uno dei più pericolosi passi falsi della recente storia comunitaria. Proponendo per l’Ucraina l’inedito status di «membro associato» all’Unione europea, Berlino non sta offrendo una scialuppa di salvataggio a Kyjiv, ma sta tentando di codificare giuridicamente una miopia strategica che affonda le sue radici nei disastri del secolo scorso. Sul piano del realismo politico, la proposta di Merz delinea un’architettura in cui l’Ucraina parteciperebbe alle riunioni del Consiglio europeo senza diritto di voto, esprimerebbe un commissario privo di portafoglio e siederebbe all’Europarlamento senza poter incidere sui processi legislativi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Merz e un’Europa che ha paura dell’integrazione dell’Ucraina

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