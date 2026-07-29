Quattro donne hanno accusato l’attore e cantante di molestie sessuali, con fatti che risalirebbero a quando erano minorenni. Una vittima ha riferito di aver ricevuto chiamate ripetute a sfondo sessuale all’età di 16 anni. Le accuse riguardano comportamenti considerati criminali e si riferiscono a episodi avvenuti nel passato, coinvolgendo l’attore noto per il suo ruolo nel cinema e la musica.

Quattro donne hanno accusato l’attore premio Oscar e frontman dei Thirty Seconds to Mars, Jared Leto, di molestie sessuali criminale. I fatti contestati risalirebbero a quando le donne erano ancora minorenni. Le accuse emergono da un documentario della BBC, “ Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret”, pubblicato il 29 luglio 2026, in cui in totale dieci donne hanno raccontato la propria esperienza, nove delle quali per la prima volta pubblicamente. Secondo la ricostruzione della BBC, le testimoni riferiscono di incontri con Leto avvenuti tra il 2002 e il 2016, quando l’attore aveva tra i 30 e i 40 anni. Una prima donna sostiene di essere stata aggredita sessualmente in un bagno di un motel a Las Vegas quando aveva 17 anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Jared Leto è stato accusato di molestie sessuali da quattro donne. Una delle vittime: “Mi faceva ripetute telefonate a sfondo sessuale quando avevo 16 anni”

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Non capisco questo criticismo nei confronti di He Man e di Jared Leto è semplicemente la migliore interpretazione della sua carriera x.com

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