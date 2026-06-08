Il cantante e attore francese Patrick Bruel è stato fermato questa mattina a Parigi, in attesa di interrogatorio, in relazione a una denuncia di almeno 13 presunte vittime di violenza sessuale. La sua difesa ha affermato che le accuse sono false e che verranno dimostrate. Le autorità giudiziarie hanno confermato il fermo e l’avvio delle indagini.

Il cantante e attore francese Patrick Bruel è in stato di fermo stamattina, 8 giugno, a Parigi per essere interrogato sulla denuncia di “almeno 13 presunte vittime”, come hanno dichiarato le autorità giudiziarie. Bruel, 67 anni, ha finora contestato le accuse nei suoi riguardi. Lo stato di fermo può essere prorogato fino a 48 ore. “Da diverse settimane aveva fatto sapere di essere a disposizione della giustizia – hanno affermato i suoi avvocati in un comunicato – per poter finalmente rispondere nel quadro di una procedura giudiziaria, davanti all’autorità competente. Risponderà a tutte le domande degli inquirenti, trasmetterà loro tutti gli elementi necessari a dimostrare la sua innocenza”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Patrick Bruel è in stato di fermo, il cantante e attore è stato accusato di violenza sessuale “al momento da 13 presunte vittime”. La difesa: “Tutto falso e lo dimostrerò”

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