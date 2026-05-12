Tori Spelling | Dicono che mi sono rifatta tutto da quando avevo 17 anni ma non è così Negli anni ’90 sono stata una pioniera dello stile sono stata una delle prime a lanciare mode e voglio tornare a farlo
Tori Spelling ha chiarito di non aver rifatto tutto il viso dai suoi 17 anni, contraddicendo le voci che la accusano di interventi estetici frequenti. L’attrice, nota per aver influenzato le mode negli anni ’90, ha annunciato il desiderio di tornare a essere protagonista nel settore dello stile. Attualmente, si sta delineando una nuova versione di sé, che lei definisce “Tori 2”, pronta a presentarsi al pubblico con un’immagine rinnovata.
C’è una nuova versione di Tori Spelling che sta prendendo forma, un’evoluzione che l’attrice definisce “Tori 2.0”. A 52 anni, l’ex interprete di Donna Martin di Beverly Hills 90210 sembra intenzionata a rivendicare il proprio ruolo nell’estetica della cultura pop, tornando a puntare sulla moda non solo come immagine, ma come strumento di reinvenzione personale. Durante un evento a Malibu, presso il Calamigos Ranch Resort & Spa, Spelling ha spiegato a People di sentirsi pronta a “ tornare alle mie radici nel mondo della moda “, sottolineando come la sua intera esistenza sia stata influenzata da vere e proprie icone dello stile. Le radici e l’eredità di Aaron Spelling.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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