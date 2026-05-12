Tori Spelling | Dicono che mi sono rifatta tutto da quando avevo 17 anni ma non è così Negli anni ’90 sono stata una pioniera dello stile sono stata una delle prime a lanciare mode e voglio tornare a farlo

Tori Spelling ha chiarito di non aver rifatto tutto il viso dai suoi 17 anni, contraddicendo le voci che la accusano di interventi estetici frequenti. L’attrice, nota per aver influenzato le mode negli anni ’90, ha annunciato il desiderio di tornare a essere protagonista nel settore dello stile. Attualmente, si sta delineando una nuova versione di sé, che lei definisce “Tori 2”, pronta a presentarsi al pubblico con un’immagine rinnovata.

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