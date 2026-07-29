InsideAsia – Il momento della verità per l’India

Un tribunale ha emesso una sentenza in un procedimento legale riguardante una controversia commerciale. La decisione è stata comunicata questa mattina e riguarda un accordo tra due società nazionali. La causa, iniziata circa un anno fa, si è conclusa con il riconoscimento di una delle parti. La sentenza stabilisce il risarcimento economico e le modalità di attuazione. La vicenda si è svolta nel rispetto delle procedure giudiziarie previste dalla legge.

Carissime lettrici, cari lettori, ecco a voi una nuova puntata di InsideAsia, la newsletter settimanale di InsideOver dedicata alle notizie asiatiche più importanti e curiose. Io sono Federico Giuliani e, come ogni mercoledì, a partire dalle ore 7 del mattino vi invierò una mail con tutto quello che vi serve per capire cosa è successo, o cosa sta succedendo, in Estremo Oriente. Siete pronti? Iniziamo. La puntata di oggi è dedicata alle proteste che hanno scosso l’India. Nessuno era mai riuscito a infrangere l’aura di Narendra Modi come i ragazzi del Cockroach Janta Party (Cjp), ovvero del Partito del Popolo degli scarafaggi. La protesta della generazione Z che ha costretto un ministro alle dimissioni è lo specchio di un malessere molto profondo. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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