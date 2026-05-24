Le semifinali playoff del campionato di serie C di basket sono iniziate, coinvolgendo anche l’Union Basket Prato. La squadra si prepara alla fase decisiva della competizione, che determinerà l'accesso alla finale. Le partite si svolgono secondo il calendario stabilito, senza ulteriori rinvii o modifiche. Nessuna informazione è stata comunicata riguardo a eventuali cambiamenti nelle modalità di gioco o nelle squadre partecipanti.

Si alza il sipario sulle semifinali playoff del campionato di serie C di basket e per l’Union Basket Prato è arrivato il momento della verità. Dopo aver chiuso al primo posto la regular season e aver superato Montevarchi in due gare nei quarti di finale, la squadra allenata da coach Paoletti torna oggi davanti al pubblico amico (palestra Toscanini alle ore 18) per gara-1 della serie contro US Livorno. Un appuntamento importante per i pratesi, che possono contare sul vantaggio del fattore campo sia nella sfida odierna sia nell’eventuale "bella" di domenica prossima, mentre gara-2 è in programma mercoledì alle 21 a Livorno. La sfida si annuncia equilibrata e intensa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Union Basket, il momento della verità

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The situation became tense when Hong's mother witnessed the scene.

Notizie e thread social correlati

Tivù Verità | Garlasco: è il momento della verità per Sempio e StasiA Garlasco, le indagini sulla vicenda giudiziaria coinvolgono attualmente due persone, con Sempio sotto osservazione degli inquirenti e Stasi al...

Marocchinate, le inchieste archiviate e gli “armadi della vergogna”: a Viterbo domani il momento della veritàA Viterbo si terrà domani, sabato 17 maggio, la seconda conferenza nazionale dedicata alle vittime delle marocchinate.

Temi più discussi: Play off, quanto mi costi? I conti in tasca ai tifosi di Union e Germani; CORINI CARICA L'AMBIENTE: ''A SALERNO PER FARE UNA GRANDE PRESTAZIONE''; Playoff Serie C, Salernitana-Union Brescia: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv e streaming.

Union Basket, il momento della veritàSi alza il sipario sulle semifinali playoff del campionato di serie C di basket e per l’Union Basket Prato è arrivato il momento della verità. Dopo aver chiuso al primo posto la regular season e aver ... lanazione.it

Basket. Union, c’è Cus Firenze. Dragons: prova SancatDerby alle spalle, occhi al futuro: oggi alle 18, le due formazioni pratesi che occupano i primi due posti saranno impegnate nel ventisettesimo turno del campionato. Giornata sulla carta agevole per l ... lanazione.it