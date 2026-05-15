Marocchinate le inchieste archiviate e gli armadi della vergogna | a Viterbo domani il momento della verità
A Viterbo si terrà domani, sabato 17 maggio, la seconda conferenza nazionale dedicata alle vittime delle marocchinate. Le inchieste riguardanti questo episodio storico sono state archiviate e si discute ora degli “armadi della vergogna”, ovvero i dossier nascosti o non ancora pubblici. L’evento rappresenta un momento di confronto e di approfondimento su un tema che ha coinvolto numerose persone nel passato. La conferenza si svolge in un contesto di attenzione alle vicende storiche e alle questioni irrisolte legate a questo capitolo.
A Viterbo domani, sabato 17 maggio, appuntamento da non perdere con la seconda conferenza nazionale sulle Vittime delle marocchinate. I fascicoli d’indagine aperti dalla magistratura sui crimini alleati vennero archiviati. Ci sono “armadi della vergogna” ancora chiusi? Alle ore 17, nella sala delle colonne del Palazzo Comunale (ingresso da via Filippo Ascenzi 1), avrà luogo l’evento organizzato dall’’Associazione Nazionale Vittime delle marocchinate e delle Truppe Alleate: sodalizio presieduto dal giornalista e ricercatore storico Emiliano Ciotti. L’ingresso è libero e il convegno si svolge con il patrocinio della Provincia e del Comune di Viterbo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Sullo stesso argomento
Tivù Verità | Garlasco: è il momento della verità per Sempio e StasiMentre Sempio entra nel mirino degli inquirenti, la figura di Stasi torna in discussione.
Catch The Young, EVOLVE è il momento della verità: dentro l’album che rompe la narrazione “perfetta” della giovinezzaNel sistema coreano, la giovinezza è spesso un racconto costruito: brillante, aspirazionale, perfettamente calibrato per essere consumato.