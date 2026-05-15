Marocchinate le inchieste archiviate e gli armadi della vergogna | a Viterbo domani il momento della verità

A Viterbo si terrà domani, sabato 17 maggio, la seconda conferenza nazionale dedicata alle vittime delle marocchinate. Le inchieste riguardanti questo episodio storico sono state archiviate e si discute ora degli “armadi della vergogna”, ovvero i dossier nascosti o non ancora pubblici. L’evento rappresenta un momento di confronto e di approfondimento su un tema che ha coinvolto numerose persone nel passato. La conferenza si svolge in un contesto di attenzione alle vicende storiche e alle questioni irrisolte legate a questo capitolo.

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