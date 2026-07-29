Immissioni in ruolo 150 preferenze GPS e mini call veloce | facciamo il punto QUESTION TIME con Cozzetto ANIEF LIVE Giovedì 30 luglio alle 15 | 30

Da orizzontescuola.it 29 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Giovedì 30 luglio alle 15:30 si terrà una sessione live per aggiornamenti sulle immissioni in ruolo, le preferenze GPS e la mini call veloce. Sono state concluse le operazioni relative alle 150 preferenze e si discuterà delle prossime fasi, tra cui le supplenze e la pubblicazione dei bollettini. La discussione si concentrerà su procedure e tempistiche, senza approfondimenti su aspetti legali o politici.

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Concluse le operazioni per le 150 preferenze, adesso cosa succede? Spazio, non solo all’analisi sulle supplenze in vista della pubblicazione dei bollettini, ma anche alle immissioni in ruolo e alla mini call veloce. Per aiutare a districarsi tra i dubbi, Orizzonte Scuola torna con un nuovo Question Time: appuntamento sui social giovedì 30 luglio alle 16:30, in diretta su Facebook e YouTube. A rispondere alle domande sarà Chiara Cozzetto, rappresentante della segreteria nazionale di ANIEF, mentre la conduzione sarà affidata ad Andrea Carlino. IA per docenti: un corso pratico per usare l’intelligenza artificiale per la didattica e la burocrazia. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Immissioni in ruolo, 150 preferenze GPS e mini call veloce: facciamo il punto

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