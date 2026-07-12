Immissioni in ruolo docenti e 150 GPS preferenze | ci siamo Le risposte ai vostri quesiti QUESTION TIME con Cannas LIVE Lunedì 13 luglio alle 15 | 30

Per l’anno scolastico 2026-27, il Ministero dell’Economia ha autorizzato 46.642 cattedre per i nuovi docenti. Sono in programma la ripartizione degli organici, la pubblicazione degli avvisi e la definizione dei turni per le nomine. Inoltre, sono aperte le preferenze per le 150 posizioni nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS). Un appuntamento in live è previsto per il 13 luglio alle 15:30, con un question time dedicato ai quesiti sul processo.

Per l’anno scolastico 202627, il via libera del Ministero dell’Economia ha fissato in 46.642 le cattedre disponibili per i nuovi docenti. Ora il meccanismo si mette in moto: ripartizione degli organici, pubblicazione degli Avvisi, definizione dei turni per le nomine. Il traguardo è sempre lo stesso: la presa di servizio fissata per il primo giorno del nuovo anno. Ma non solo assunzioni: il fronte supplenze è già in movimento. Il cronometro per i precari è scattato: la nuova piattaforma informatizzata è stata presentata e, a partire dal 16 luglio alle 14:00, sarà possibile inviare le domande. Un momento che migliaia di supplenti attendono con il fiato sospeso, ben consapevoli che in questa corsa contro il tempo ogni minuto può rivelarsi decisivo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Immissioni in ruolo docenti e 150 GPS preferenze: ci siamo. Le risposte ai vostri quesiti

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