Supplenze docenti immissioni in ruolo e non solo A che punto siamo? QUESTION TIME con Cozzetto Anief LIVE Giovedì 28 maggio alle 15 | 30

Il 28 maggio alle 15:30 si terrà un question time con un rappresentante sindacale per aggiornamenti su supplenze, immissioni in ruolo e organici scolastici. L’incontro sarà trasmesso in diretta e affronterà questioni legate al reclutamento del personale docente, inclusi aspetti relativi ai posti di sostegno e alle assunzioni a tempo indeterminato. Nei prossimi giorni si attendono novità su questi temi, con diversi appuntamenti programmati nel settore scolastico.

Dagli organici al sostegno, passando per le immissioni in ruolo e non solo. Tanti sono gli appuntamenti attesi nelle prossime settimane sul fronte del reclutamento del personale scolastico. Per fare il punto della situazione e per rispondere alle vostre domande in diretta, la redazione di Orizzonte Scuola organizza una puntata di Question Time, il format di consulenza in onda sui canali social (Facebook e YouTube). Appuntamento fissato per giovedì 28 maggio alle 15:30. In collegamento Chiara Cozzetto (Anief). Conduce Andrea Carlino. Nuove indicazioni Primo ciclo: come progettare il curricolo nel 2026. 3 webinar Riforma della disabilità: dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Supplenze docenti, immissioni in ruolo e non solo. A che punto siamo

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