Il video in cui Trump cade dall’auto è generato con l’AI

Circola un video che mostra il presidente americano Donald Trump crollare a terra mentre cerca di salire su un’auto. Il video è generato con l’intelligenza artificiale e lo stesso autore lo ha dichiarato esplicitamente nella didascalia originale. Cosa circola e cosa afferma. Il 24 luglio 2026 un video ha iniziato a diffondersi su TikTok e su X. Le immagini mostrano Trump che perde l’equilibrio e cade mentre sale su un’auto presidenziale. Molti utenti lo hanno condiviso come prova di un presunto peggioramento delle condizioni di salute del presidente, nonostante nessuna testata ha riportato un evento del genere. Lo stesso video circola anche su Instagram in Italia, corredato di una didascalia in italiano che lo presenta come notizia reale: «Donald Trump cade e crolla mentre si imbarca sulla limousine presidenziale. 🔗 Leggi su Open.online

Segui gli aggiornamenti su Trump.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Come misurare il valore generato dall’AI nella trasformazione dei processiL’intelligenza artificiale viene utilizzata nelle aziende per migliorare i processi e le strategie di investimento.

Addio Colbert: Trump crea un video AI in cui lo lancia nei rifiutiL’ultimo episodio del Late Show su CBS, condotto da Stephen Colbert, è andato in onda dopo 33 anni di trasmissione.

Argomenti più discussi: Trump: L'Iran pagherà molte volte per ogni nostro soldato ucciso; Imita Trump alle sue spalle durante un comizio, il video virale; Katy Perry contro la Casa Bianca, Firework usata in un video dei bombardamenti in Iran: Non ho dato il consenso; Trump alla cena con i corrispondenti scherza | È stato molto peggio di quanto mi aspettassi.

Le prime pagine dei #giornali di #oggi 26 #luglio tg24.sky.it/cronaca/2025/0… #netanyahu, #israel, #palestina, #gaza, #idf, #ultimora, #news, #notizie, #cronaca, #italia, #meteo, #guerra, #video, #trump, #giallo, #delitto, #papa, #tsahal, #meloni, #garlasco, #va x.com