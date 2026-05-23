L’ultimo episodio del Late Show su CBS, condotto da Stephen Colbert, è andato in onda dopo 33 anni di trasmissione. Lo show, iniziato nel 1993 con David Letterman, si è concluso con la puntata finale condotta dall’attuale presentatore. Insieme alle celebrazioni, sui social è stato diffuso un video generato con intelligenza artificiale in cui un’immagine di Trump viene mostrata gettata tra i rifiuti.

Dopo 33 anni di storia televisiva negli Stati Uniti, il Late Show su CBS si è concluso con l’ultima puntata guidata da Stephen Colbert, segnando la fine di un’era iniziata nel 1993 sotto la conduzione di David Letterman. L’addio del sessantaduenne conduttore ha attirato l’attenzione globale non solo per il valore storico del programma, ma anche per le forti polemiche scatenate dal presidente Donald Trump. Il leader statunitense, che ha sempre mantenuto un rapporto conflittuale con il presentatore, ha voluto celebrare la chiusura dello show con un contenuto digitale generato tramite intelligenza artificiale. Nel video, pubblicato sulle piattaforme X e Truth Social, una versione virtuale del presidente si avvicina a Colbert durante la sua trasmissione per poi scaraventarlo in un bidone della spazzatura di colore verde. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio Colbert: Trump crea un video AI in cui lo lancia nei rifiuti

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Stephen Colbert Roasts Trump's Response To MRI Questions

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