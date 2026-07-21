L’intelligenza artificiale viene utilizzata nelle aziende per migliorare i processi e le strategie di investimento. Dopo un periodo di sperimentazioni e entusiasmo, ora si cerca di capire come quantificare il valore effettivo prodotto dall’AI. La domanda riguarda i metodi e le metriche per misurare i benefici concreti derivanti dall’uso di questa tecnologia. La discussione si focalizza su strumenti e approcci per valutare l’impatto reale dell’intelligenza artificiale nelle imprese.

L’intelligenza artificiale è ormai entrata stabilmente nelle strategie di investimento delle imprese. Dopo una prima fase dominata dall’entusiasmo e dalla sperimentazione, oggi la domanda è più concreta e riguarda come si misura il valore che l’AI genera realmente. Come ogni investimento aziendale, anche l’intelligenza artificiale deve produrre risultati economici verificabili. Non basta contare licenze acquistate, utenti attivi o documenti generati. Questi indicatori misurano l’utilizzo della tecnologia, non il valore creato. Prendiamo un esempio semplice. Un professionista che, grazie all’AI, prepara una relazione in tre ore anziché in cinque ha certamente aumentato la propria produttività. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Come misurare il valore generato dall’AI nella trasformazione dei processi

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