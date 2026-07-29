Il procuratore Lo Voi scrive alla Camera | Le chat di Delmastro e Caroccia sono fondamentali per l’indagine
Poche ore prima del voto in Aula, il procuratore di Roma ha scritto al presidente della Camera evidenziando che le chat tra il sottosegretario e Mauro Carroccia, condannato per essere prestanome del clan Senese, sono essenziali per l’indagine. La comunicazione si concentra sulla richiesta di considerare le conversazioni come prove fondamentali. Non sono stati forniti dettagli sul contenuto delle chat o sugli sviluppi successivi.
A poche ore dal voto in Aula a Montecitorio, il procuratore di Roma Francesco Lo Voi ha scritto al presidente della Camera Lorenzo Fontana sulla vicenda delle chat tra il sottosegretario Andrea Delmastro Delle Vedove e Mauro Carroccia, il ristoratore condannato in via definitiva a febbraio scorso per essere stato il prestanome del clan Senese. Nella missiva, secondo quanto trapela, il procuratore illustra i motivi per i quali ritiene fondamentale per l’indagine sulla “Bisteccheria d’Italia” potere acquisire quelle conversazioni di WhatsApp contenute nel telefono sequestrato a Caroccia. Come riporta Repubblica, Lo Voi spiega che l’accesso al... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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