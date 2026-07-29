Il procuratore Lo Voi scrive alla Camera | Le chat di Delmastro e Caroccia sono fondamentali per l’indagine

Notizia in breve

Poche ore prima del voto in Aula, il procuratore di Roma ha scritto al presidente della Camera evidenziando che le chat tra il sottosegretario e Mauro Carroccia, condannato per essere prestanome del clan Senese, sono essenziali per l’indagine. La comunicazione si concentra sulla richiesta di considerare le conversazioni come prove fondamentali. Non sono stati forniti dettagli sul contenuto delle chat o sugli sviluppi successivi.