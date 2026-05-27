La Procura di Roma ha richiesto alla Camera di acquisire tutte le chat tra il deputato coinvolto e un suo collaboratore, nell'ambito dell'inchiesta sulla Bisteccheria d'Italia. La richiesta riguarda le comunicazioni digitali tra i due, che potrebbero essere utili per le indagini in corso. La Giunta per le autorizzazioni a procedere dovrà decidere sulla richiesta, che fa parte delle attività investigative legate al caso. La procedura è ancora in fase preliminare.

Novità sul caso Delmastro. La Procura di Roma che indaga sulla Bisteccheria d'Italia ha chiesto alla giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera di potere acquisire tutte le chat intercorse tra l'ex sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, e Mauro Caroccia indagato per riciclaggio e attualmente detenuto in carcere dove sta scontando una pena definitiva a 4 anni nell'ambito di una indagine sul clan Senese. La richiesta dei pm L'iniziativa della Procura è anticipata dal sito del Corriere della Sera. I pm di piazzale Clodio nelle scorse settimane hanno proceduto al sequestro del cellulare dell'indagato e chiedono all'organo parlamentare di potere acquisire le comunicazioni intercorse tra Caroccia e Delmastro che è stato azionista della società "Le 5 Forchette" proprietaria del ristorante. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Delmastro, la procura chiede alla Camera di acquisire le chat con Caroccia

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