Caso Delmastro i pm chiedono alla Camera di acquisire le chat con Caroccia

I magistrati di Roma hanno depositato alla Camera una richiesta ufficiale per ottenere le chat tra Mauro Caroccia, condannato per intestazione fittizia di beni, e l’ex sottosegretario alla Giustizia. La richiesta riguarda tutte le conversazioni tra i due, già trasmesse alla giunta per le autorizzazioni. La procedura mira a chiarire eventuali comunicazioni rilevanti ai fini delle indagini in corso.

I pm di Roma hanno inviato alla giunta per le autorizzazioni della Camera la richiesta di poter acquisire tutte le conversazioni avvenute fra il prestanome Mauro Caroccia, che sta scontando una condanna definitiva per intestazione fittizia dei beni, e l'ex sottosegretario alla Giustizia Andrea. 🔗 Leggi su Today.it

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Delmastro, la Procura chiede alla Camera di acquisire le chat con Caroccia

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