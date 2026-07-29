Durante il mese di agosto 2026, si consiglia di iniziare a rinnovare lo stile per il rientro in ufficio. Sono disponibili nuove collezioni di gioielli contemporanei, occhiali da sole dal design urban chic, capsule di moda innovative e accessori cult. È il momento ideale per scegliere pezzi che combinano eleganza e praticità, preparandosi al meglio per il ritorno al lavoro senza stress. Le proposte shopping sono pensate per un look chic e funzionale, perfetto per la fine dell’estate.

N el cuore dell’estate, e quando la mente è finalmente in vacanza, è il momento perfetto per iniziare a comporre lo stile del rientro. Tra gioielli contemporanei, occhiali da sole urban chic, capsule innovative e accessori cult, ecco le migliori idee shopping per il mese di agosto 2026. La capsule per sentirsi una vera New Yorker. Quando un colosso della moda incontra un marchio cult del guardaroba capsule, il risultato è una chicca da non lasciarsi assolutamente sfuggire: Wardrobe.NYC H&M. La collab esclusiva (disponibile a partire dal 6 agosto in una selezione di store fisici e online su hm.com) vede protagonista la sigla fondata a New York dalla stylist Christine Centenera e dal designer Josh Goot. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il mese delle vacanze è il momento perfetto per iniziare a rinnovare lo stile, per un ritorno in ufficio chic ma soprattutto senza stress

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