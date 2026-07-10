Kate Middleton ha indossato un abito in stile pic-nic chic per sostenere il marito, scelto dal brand Temperley London. Il vestito richiama l’immagine di un pasto all’aperto, con motivi a quadretti che richiamano le tovaglie di una tradizionale merenda sotto gli alberi. La scelta dell’outfit ha attirato l’attenzione per il suo richiamo alla semplicità e alla natura, in occasione di un evento pubblico.

Del resto, la fantasia dell'abito della principessa, una creazione del brand Temperley London, evoca proprio il classico pasto consumato all'ombra degli alberi, in mezzo alla natura, dove i quadretti sono i protagonisti indiscussi della mise en place (o mise sur l'herbe). La principessa, però, non ha sfoderato questo outfit per nessun pic-nic e nemmeno per una colazione bucolica, bensì per tifare e supportare il marito, il principe William, impegnato nella gara di beneficenza del The Royal Charity Polo Cup 2026 a Egham. Insomma, un look da tifosa quello della reale, che ancora una volta si è portata a casa il plauso generale. Dal taglio alla fantasia countrycore, tutto, della sua mise, si è prestato all'occasione, risultando funzionale anche in termini di praticità. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Segui gli aggiornamenti su Kate Middleton.

© Vanityfair.it - Kate Middleton, che per tifare il marito ha sfoderato un abito in perfetto stile pic-nic chic

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Kate Middleton a Reggio Emilia, il look in completo azzurro

Notizie e thread social correlati

Per il suo ritorno a Wimbledon Pippa Middleton sceglie un abito a fiori perfetto per l'estate (e mamma Carole prende ispirazione da Kate)Pippa Middleton ha partecipato a Wimbledon indossando un abito a fiori estivo, con maniche a sbuffo e linea morbida.

Kate Middleton, c’è un abito vietato dal protocollo reale che ha dovuto eliminare dal suo armadioKate Middleton, spesso vista come un esempio di eleganza e sobrietà, ha recentemente dovuto eliminare dal suo guardaroba un abito che violava il...

Temi più discussi: Kate Middleton scala le tre vette più alte del Regno Unito: le foto; Kate Middleton scala le vette più alte di Scozia, Inghilterra e Galles; Nell'ultima foto di Kate Middleton e i suoi figli c'è tanto amore (e un brand italiano); Kate Middleton scala le vette più alte del Regno Unito per sensibilizzare sul cancro.

Kate Middleton torna a Wimbledon 2026 con un look estivo che conquista tutti: tailleur azzurro in lino, top H&M e accessori raffinati. Tra eleganza, spontaneità e passione per il tennis, la principessa incanta il pubblico | Da Rumors.it rumors.it/2026/07/03/kat… x.com

I fan reali divisi sul piano festivo del Re Carlo per 'sorpassare' la Principessa Kate reddit

Kate Middleton, l’abito imbarazzante che William le aveva chiesto di non indossareKate Middleton è un’icona di stile impeccabile, ma c’è stato un tempo in cui non seguiva i consigli di nessuno. Nemmeno di William ... dilei.it

Kate Middleton in versione cottagecoreKate Middleton sceglie un elegante abito bianco con bottoncini neri firmato Suzannah London, già indossato in precedenza ... amica.it