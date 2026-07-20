Una donna ha subito una perdita di capelli dopo aver indossato frequentemente la coda alta durante l’estate. La pettinatura, molto popolare per il caldo e lo stile, ha causato tensione e stress ai capelli e al cuoio capelluto. Secondo i medici, questa acconciatura può indebolire le radici se usata in modo eccessivo, con rischi di diradamento e danni permanenti.

La coda alta è una delle pettinature più utilizzate, soprattutto in estate, per difendersi dal caldo e sfoggiare comunque uno stile glamour. Non tutti sanno però che si tratta di un’acconciatura che mette sotto stress sia i capelli sia il cuoio capelluto, e che andrebbe usata con parsimonia e con una serie di accorgimenti per evitare conseguenze. Capelli sotto stress e fragili, le conseguenze della coda alta. Raccogliere i capelli all’indietro spesso e fissarli in modo troppo stretto sottopone a grande trazione i capelli e tende a rovinarli, lasciandoli spenti e fragili e in alcuni casi anche provocando anche un sonoro mal di testa. Ovviamente si tratta di casi in cui la coda (o uno chignon alto e tiratissimo) è l’acconciatura go-to e i capelli restano tirati per lunghe ore, ripetutamente. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - È una delle pettinature più utilizzate, soprattutto in estate, per difendersi dal caldo e sfoggiare comunque uno stile glamour, ma nasconde delle insidie

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