Il Diavolo Veste Prada 2 arriva su Disney+ | tornano Meryl Streep e Anne Hathaway
Il sequel del film Il Diavolo Veste Prada sarà disponibile su Disney+ in Italia dal 29 luglio e su Hulu negli Stati Uniti. Torneranno sullo schermo Meryl Streep e Anne Hathaway, insieme a Emily Blunt e Stanley Tucci. La produzione è della 20th Century Studios. La pellicola riprende le vicende di Miranda Priestly e Andy Sachs. La data di uscita è stata annunciata per l’inizio dell’estate.
Miranda Priestly e Andy Sachs tornano nel sequel del film cult con Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci. Il film 20th Century Studios Il Diavolo Veste Prada 2 arriverà il 29 luglio in streaming in esclusiva su Disney+ in Italia e su Hulu negli Stati Uniti. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci tornano nelle eleganti strade di New York City e nei lussuosi uffici di Runway in questo sequel che Tony. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it
IL DIAVOLO VESTE PRADA 2 (2026) Trailer ITA | Meryl Streep, Anne Hathaway
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