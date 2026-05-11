Il Diavolo Veste Prada 2 Meryl Streep rompe tutte le regole | cosa ha fatto per Anne Hathaway e Emily Blunt

Il Diavolo Veste Prada 2 si è rivelato il successo planetario che tutti si aspettavano, ma a far parlare tutta Hollywood non sono solo i risultati al botteghino, ma anche una scelta controcorrente della sua più grande protagonista, Meryl Streep.Se ne parla perché è una scelta che riguarda.🔗 Leggi su Today.it

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IL DIAVOLO VESTE PRADA 2 (2026) Trailer ITA #2 | Meryl Streep, Anne Hathaway

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Il Diavolo veste Prada 2, stesso cachet per Meryl Streep, Anne Hathaway ed Emily Blunt: ecco quantoIl Diavolo veste Prada 2 sta conquistando il botteghino, ma nelle ultime ore a far parlare non è soltanto il ritorno di Miranda Priestly sul grande...

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Il diavolo veste Prada 2 fa impazzire i critici Il nuovo film basato sui personaggi di Lauren Weisberger sta sbancando i botteghini e sconcerta la critica snob che vorrebbe in cima alle classifiche pellicole impegnate. Ma questa commedia ha tanto da dire. Molt x.com

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Il diavolo veste Prada potrebbe avere un terzo film: la trama già c'è, ma per noi sarebbe un erroreMentre continua a essere primo negli incassi mondiali il regista David Frankel risponde in merito all'ipotesi di un terzo capitolo. Ma sarebbe il passo più lungo della gamba ... vanityfair.it