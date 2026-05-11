Il sequel del film “Il Diavolo veste Prada” ha portato nuovamente le attrici principali, Meryl Streep, Anne Hathaway ed Emily Blunt, a ricevere lo stesso compenso del primo capitolo. Il film sta ottenendo risultati positivi al botteghino e ha suscitato discussioni sulla retribuzione delle attrici coinvolte. Nelle ultime ore, l’attenzione si è spostata anche sul ritorno di Miranda Priestly e sulle cifre che accompagnano questa produzione.

Il Diavolo veste Prada 2 sta conquistando il botteghino, ma nelle ultime ore a far parlare non è soltanto il ritorno di Miranda Priestly sul grande schermo. A Hollywood si discute soprattutto dei compensi delle tre protagoniste: Meryl Streep, Anne Hathaway ed Emily Blunt hanno infatti guadagnato cifre astronomiche (più bonus legati agli incassi) per il sequel. Ma la vera notizia è un’altra: Meryl Streep avrebbe avuto un ruolo decisivo nel garantire alle colleghe lo stesso trattamento economico. Il Diavolo veste Prada 2, cachet milionari. Il ritorno di Meryl Streep nei panni di Miranda Priestly era per il sequel la chiave di tutto. Senza di lei, diciamolo, Il Diavolo veste Prada 2 avrebbe avuto un fascino molto, molto diverso.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il Diavolo veste Prada 2, stesso cachet per Meryl Streep, Anne Hathaway ed Emily Blunt: ecco quanto

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Il Diavolo Veste Prada 2 | Teaser Trailer | Dal 29 Aprile al Cinema

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Compensi record per Il Diavolo veste Prada 2: 12.5 milioni di euro a testa a Meryl Streep, Anne Hathaway e Emily Blunt x.com

Il diavolo veste Prada 2 diretto da David Frankel, con Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt reddit

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