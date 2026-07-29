Un consigliere di Fratelli d'Italia ha dichiarato che, se Netanyahu o Putin atterrassero in Italia, andrebbero arrestati. La sua affermazione si riferisce a un ipotetico arrivo del primo a Brescia, sostenendo che l’assessore alla sicurezza dovrebbe intervenire con la polizia municipale per procedere all’arresto. La dichiarazione è stata rilasciata durante una riunione della commissione congiunta Commercio e bilancio e ha suscitato discussioni nella politica locale.

«Se atterrasse a Brescia, l'assessore alla sicurezza dovrebbe mandare la polizia municipale e arrestare Netanyahu». Le parole del consigliere di Fratelli d'Italia, Giovanni Posio, nella commissione congiunta Commercio e bilancio fanno discutere la politica bresciana. La discussione verte sulla petizione popolare per la richiesta di sospensione della commercializzazione di prodotti farmaceutici di provenienza israeliana e l'esponente di FdI prende una posizione netta: «La minoranza voterà a favore dell'invio della petizione alla Giunta. Siamo di fronte a una tragedia dell'umanità dall'una e dall'altra parte.... 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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© Brescia.corriere.it - Il consigliere di Fratelli d'Italia: «Se Netanyahu e Putin atterrassero in Italia, andrebbero arrestati. Noi non discriminiamo la razza ebraica»

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