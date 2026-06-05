Cosimo Oteri eletto consigliere comunale | la Lega fa il bis e aggancia Fratelli d' Italia

La Lega ha ottenuto due seggi nel consiglio comunale dopo la chiusura delle verifiche dei voti di lista, svolte dall’ufficio centrale elettorale. La conferma arriva dal magistrato Giuseppe D’Agostino, che ha presieduto le operazioni. Cosimo Oteri è stato eletto consigliere comunale, segnando il secondo seggio per il partito, che ha così rafforzato la propria presenza in consiglio. La verifica dei voti ha concluso le operazioni di scrutinio.

La Lega avrà due seggi in consiglio comunale. Si sono infatti chiuse le operazioni di verifica dei voti di lista da parte dell'ufficio centrale elettorale di Palazzo Zanca, presieduto dal magistrato Giuseppe D'Agostino. Alla fine a spuntarla è stato Cosimo Oteri, che sarà consigliere comunale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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