A Spoltore il consigliere comunale Della Torre aderisce a Fratelli d' Italia

Da ilpescara.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il consigliere comunale di Spoltore, Marco Della Torre, ha annunciato il suo passaggio a Fratelli d’Italia. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal politico, che ha deciso di aderire al partito di destra. Non sono state fornite ulteriori motivazioni o dettagli sulle ragioni di questa scelta.

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Il consigliere comunale di Spoltore, Marco Della Torre, annuncia il proprio passaggio nel partito Fratelli d’Italia.Una decisione che definisce “naturale, convinta e maturata nel tempo”, in continuità con un percorso politico sempre collocato nel centrodestra. “Sono sempre appartenuto a. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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