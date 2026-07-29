Da oggi, 29 luglio, a Rimini debutta la mostra dedicata ai 140 anni de il Resto del Carlino, dopo tappe a Bologna, Modena, Ravenna e Pesaro. Il Gruppo Hera è partner principale dell’evento, che si inserisce nelle celebrazioni dell’anniversario. Fabbri, presidente esecutivo del Gruppo, ha sottolineato l’impegno nel mantenere un legame forte con il territorio e le comunità locali.

Dopo le tappe di Bologna, Modena, Ravenna e Pesaro, la mostra che celebra i 140 anni de il Resto del Carlino sbarca da oggi, 29 luglio, a Rimini. Il Gruppo Hera è main partner dell’iniziativa, che si inserisce nel più ampio programma di eventi celebrativi dell’anniversario: ne parla Cristian Fabbri, presidente esecutivo del Gruppo Hera. Prosegue il viaggio della mostra e il Gruppo Hera ha scelto anche per la tappa riminese di essere a fianco de Il Resto del Carlino. Cosa lega le vostre realtà? "Il radicamento territoriale, la memoria condivisa, il senso di appartenenza e il dialogo costante: sono questi gli elementi cardine che uniscono il nostro Gruppo e il Resto del Carlino, rendendo naturale la nostra presenza al fianco del giornale in questa storica ricorrenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Hera in prima linea: "Memoria condivisa e radici sul territorio. Un legame profondo"

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